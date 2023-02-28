توقعات بـ أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

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الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة المتوقعة بحسب المراصد تؤثر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والباحة وعسير ونجران والشرقية وجنوب شرق المدينة المنورة والإمارات وعُمان واليمن تصاحبها رياح مغبرة.

درجات الحرارة

وأشار الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم تميل للبرودة على مناطق المملكة عدا مكة المكرمة، بينما تشهد جازان أجواء معتدلة مسجلة أعلى درجة حرارة بـ 25 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 18 درجة مئوية والرياض 15 درجة مئوية وهي أقل من أمس بدرجتين مئوية، أما القريات فسجلت أقل درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.