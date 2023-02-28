شكرا لقرائتكم أمين الرياض: غرق حي بوابة الشرق تحت التحقيق حاليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أن واقعة “غرق حي بوابة الشرق” تحت التحقيق حاليًّا لدى الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن الأمانة أنقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياه.

ولفت ابن عياف خلال لقائه مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إلى أن هذا الحادث لا يتكرر كثيرًا في الرياض، وأن التحقيق جارٍ بشكل كامل وسيعلن عنها قريبًا إن شاء الله.

وأوضح أمين الرياض، أن الأمانة تدخلت بشكل مباشر وسريع وساعدت السكان، رغم أن الحادث ضمن مشروع قطاع خاص.

البنية التحتية

وفيما يخص البنية التحتية في منطقة الرياض، أكد ابن عياف أن المدنية تحوي بنية تحتية رائعة، وأن الملك سلمان بن عبدالعزيز كان حريضًا جدًّا على المدينة خلال السنوات الماضية، واليوم نعيش في مدينة مليونية عالمية تنافس في كل المحاور.

وأردف: بنية السيول في المدينة مطمئنة، طبعًا ما في شيء مثالي ما في شيء كامل، وهناك نقاط حرجة في المدينة نعلمها ويوجد أدلة وإجراءات واضحة للتعامل معها، وهي متغيرة كل عام مع النمو، مضيفًا: أعددنا خطة واضحة لمدينة المستقبل بتكلفة 22 مليارًا.