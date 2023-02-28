شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من ضم نجم جديد بطلب من جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، قام بطلب ضم نجم جديد للفريق.

ويرغب جارسيا في تدعيم صفوف الفريق، بجانب كريستيانو رونالدو، من أجل الاستمرار على المنافسة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الوصافة.

النصر يتحرك لضم صفقة جديدة

وأشارت صحيفة "الرياضية"، أن جارسيا تواصل مع الكرواتي جوران فوسيفتش المنسق الفني لنادي النصر، من أجل ضم لاعب جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا طالب من فوسيفتش ترشيح جناح من الفئات السنية، وذلك لسد حاجة الفريق.

النصر يستعد لمواجهة الباطن

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.