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النصر يقترب من ضم نجم جديد بطلب من جارسيا

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، قام بطلب ضم نجم جديد للفريق.

ويرغب جارسيا في تدعيم صفوف الفريق، بجانب ، من أجل الاستمرار على المنافسة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الوصافة.

النصر يتحرك لضم صفقة جديدة

وأشارت صحيفة ""، أن جارسيا تواصل مع الكرواتي جوران فوسيفتش المنسق الفني لنادي النصر، من أجل ضم لاعب جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا طالب من فوسيفتش ترشيح جناح من الفئات السنية، وذلك لسد حاجة الفريق.

النصر يستعد لمواجهة الباطن

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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