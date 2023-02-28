شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يكشف كواليس الزعيم في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، بالكشف كواليس وأسرار تواجد النادي في بطولة كأس العالم للأندية.

وحصل الهلال السعودي على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، عقب مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة.

وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه أمام نظيره الدحيل القطري، بسباعية نظيفة دون رد.

وتحدث فهد بن نافل في تصريحات تليفزيونية: وصولنا لنهائي آسيا خطوة مهمة في مسيرتنا، ونعمل سويا بشكل جماعي.

وتابع: سبق لي زيارة أكشن مع وليد سابقًا خلال فترة صعبة، ومن بعدها أصبحت الفترة أفضل.

وواصل: الإصابات أهلكتنا، بعد ما نوصل للنهائي نحتفل ونفرح هدفنا القادم تحقيق كأس العالم للأندية.

وعن الهزيمة أمام تشيلسي: كان طموحنا نفوز ولكن الحمد لله، وضعتم تحدي جديد وقادرين عليه، صحيح ما فزنا ولكن كنت فخور بالأداء.