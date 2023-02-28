1993 بلاغا عن عالقين ومحتجزين - #عاجل

تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لشهر فبراير، نحو 1993 بلاغًا، عن مركبات وأشخاص عالقين ومحتجزين، بمعدل 95 بلاغًا في اليوم الواحد.

يأتي ذلك رغم تراجع الحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة، واعتدال الأجواء وتوقف جريان السيول بالعديد من الأودية، فيما انخفض معدل البلاغات عن العالقين بالصحاري والرمال والأودية وكذلك المفقودين بمعدل 50% عن الشهر الماضي.

وأفاد مصدر بالفريق بأن من بين أبرز البلاغات التي تلقاها الفريق بلاغًا يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين بالقصيم وتم مباشرة الواقعة من قبل العديد من الأعضاء مستعينين بمركبات ومعدات مهيئة لذلك وجرى تحرير المركبات وإنقاذ جميع من كان متواجدًا بها من العائلتين، كما تلقى الفريق بلاغًا عن عائلة أخرى مفقودة برمال محافظة خباش بمنطقة نجران وتم العثور عليهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة.

ووصل عدد بلاغات المفقودين التي تلقاها الفريق 17 بلاغًا عثر على أحدهم متوفيا و3 مفقودين جاري البحث عنهم و 13 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة.

عدد بلاغات العالقين

1993

العالقون في اليوم الواحد

95 بلاغًا

المفقودون

17

1 متوفي

3 جاري البحث عنهم

13 بصحة جيدة

مفقودون بالمناطق

الرياض

4

جدة

2

2 جاري البحث عنهما

الحدود الشمالية

2

المنطقة الشرقية

2

مكة المكرمة

1 متوفي

المدينة المنورة

1

بيشة

1

القصيم

1

نجران

عائلة وجدت بصحة جيدة