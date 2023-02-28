الترخيص شرط للتصوير داخل المدارس - #عاجل

شددت إدارات التعليم على عموم المدارس، بضرورة أخذ التدابير و الاحتياطات اللازمة، التي تحول دون تصوير الطلاب والطالبات داخل المرافق التعليمية، لما قد ينطوي على ذلك من انتهاك لخصوصياتهم، أو يعرضهم للإساءة و التشهير.

ويأتي التوجيه، عقب تنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس والمكاتب والادارة، مما أدى في كثير من الأحيان ـ وفقاً للتوجيه ـ إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات.

أنشطة صفية

ودعت التعليم عموم المكاتب التعليمية والمدارس، الى عدم السماح لأي جهة أياً كانت بتصوير الطلاب و الطالبات والمرافق المدرسية، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل الإدارة المختصة في إدارات التعليم، ولأغراض محددة وفقاً لما حددته الأنظمة والتعلميات، فيما جرى تحديد عشرة ضوابط، عند تصوير الطلاب والطالبات، والمرافق التعليمية، والهيئتين الإدارية والتعليمية، ومن أبرزها، ضرورة أخذ موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم وبناتهم، في جميع المراحل التعليمية داخل المدرسة، خلال الفعاليات والمناسبات والأنشطة الصفية، وذلك بداية كل عام دارسي، إضافة إلى السماح بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، تحت إشراف المنسق المختص، ومنع تصوير الطلاب والطالبات، ونشرها في الحسابات الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.

ترخيص إعلامي

شددت التعليم على عدم السماح بالتصوير داخل المدارس أو المكاتب، أو الإدارة أو المنشآت التابعة لها، من جهات خارجية نهائياً، إلا بموافقة إدارة الإعلام و الاتصال في إدارة التعليم، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام، أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو إعلامية، لتوثيق النشاطات والفعاليات، وفيما يتعلق بتوثيق فعاليات احتفالات التخرج والتكريم، فإن إدارة المدرسة هي من تتولى ذلك، لضبط عملية التصوير أثناء الاحتفالات، بما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ إدارات التعليم «الشؤون القانونية»، عن ضبط أي مخالفة تتعلق بالتصوير.

ضوابط لتصوير المرافق التعليمية

- موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم

- تصوير منتجات وأعمال الطالبات تحت إشراف المنسق المختص

- منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر ذلك في الحسابات الشخصية

- اشتراط موافقة إدارة الإعلام و الاتصال في إدارة التعليم

- الحصول على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام

- ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو إعلامية

- ضبط عملية التصوير أثناء الاحتفالات بما يراعي عدم المساس بالخصوصية

أنظمة استندت لها إدارات التعليم

ـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ـ مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة.

ـ التعميم الوزاري المتعلق بمنع التصوير داخل المدراس.