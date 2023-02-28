ثقافي / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم أمسية شعرية وطنية



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز الوطنية أمس، أمسية شعرية احتفاءً بيوم التأسيس، صدح بها الشاعر صالح الشادي بمجموعة مميزة من قصائده الوطنية التي رصد بها عبر صور شعرية متألقة جماليات المكان، والأبعاد التراثية والتاريخية للمملكة، معبراً خلالها عن مرحلة الازدهار والتطوير التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وذلك في مقر المكتبة، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين.

واستعرض الشاعر الشادي، خلال الأمسية التي أدارها الإعلامي هاني الشحيتان، قصائداً مزج بها بين الفصحى والعامية، حيث دارت القصائد في إطار غنائي شفيف، وحملت المضامين التي تعبر عن تاريخ المملكة، وتاريخ التأسيس عبر القرون الثلاثة الماضية، كما استشرف بقصائده المرحلة الراهنة، وما تتأمله المملكة من تطوير على جميع المسارات النابعة من رؤية المملكة 2030.

وتأتي الأمسية احتفاءً بيوم التأسيس، قدمت فيه المكتبة فعاليات ثقافية ووطنية متنوعة.

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