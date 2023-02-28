

الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

دعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الإدارة العامة للمرور": الأول من مارس المقبل نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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