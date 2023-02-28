السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة عسير



أبها 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

هطلت أمس، أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظات طريب ووادي بن هشبل والحرجة وظهران الجنوب ومركز السودة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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