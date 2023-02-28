السعودية اليوم / المديرية العامة للجوازات تحتفي بذكرى يوم التأسيس



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

أقامت المديرية العامة للجوازات احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وقيادات ومنسوبي القطاع، تضمن عرضاً مرئيًا يحكي قصة مراحل تأسيس المملكة الذي يمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه، والعديد من الفعاليات وعرض المقتنيات التراثية.

وعبر منسوبو المديرية عن فخرهم واعتزازهم بعمق الدولة

// انتهى //

23:49ت م

0181



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأقامت المديرية العامة للجوازات احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وقيادات ومنسوبي القطاع، تضمن عرضاً مرئيًا يحكي قصة مراحل تأسيس المملكة الذي يمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه، والعديد من الفعاليات وعرض المقتنيات التراثية.وعبر منسوبو المديرية عن فخرهم واعتزازهم بعمق الدولة السعودية ، الراسخ في جذور التاريخ، الممتد منذ ثلاثة قرون، وما دونه من ملاحم سطرها أبطال أوفياء لوطنهم، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.// انتهى //23:49ت م0181

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