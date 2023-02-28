السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرعى حفل دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة



حائل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رعى وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ بمركز الدكتور ناصر الرشيد بحائل حفل دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمناسبة يوم التأسيس، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد ومدير دار التربية الاجتماعية لرعاية المسنين بالمنطقة سعد الصعب .

وتجول آل الشيح على الأجنحة المشاركة التي شملت الأسر المنتجة والتراث والخيول والإبل والفرق التطوعية ، بعدها قدّم وكيل الإمارة الهدايا لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين .

ثم بدأت فقرات الحفل بعرض مرئي يحكي سيرة تأسيس الوطن، وعدد من المشاركات الوطنية لنزلاء الدار ، كما سلط العرض الضوء على الخدمات التي تقدم في الدار والبرامج التي نفذت، ثم توالت القصائد الوطنية التي تناوب على إلقائها عدد من شعراء ومنشدي المنطقة.

وفي الختام كرّم آل الشيخ المشاركين بنجاح الحفل، كما تسلّم هدايا تذكارية بهذه المناسبة .

// انتهى //

23:31ت م

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