شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستغل رونالدو للتعاقد مع صفقة كبرى.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للدخول في مفاوضات مع أحد الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب بالموسم الجديد.

النصر يسعى للتعاقد مع حارس يوفنتوس الإيطالي

وكشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، تستغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، من أجل التدخل في صفقة كارلو بنسوليو، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد معه بالمريكاتو الصيفي القادم.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على أن رونالدو اتصل ببنسوليو، وحثه على القدوم إلى النصر، للاستمتاع بأسلوب الحياة وكذلك الحصول على فرصة المشاركة بانتظام.

وكان قد حاولت إدارة نادي النصر، ضم بنسوليو في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا، لكن يوفنتوس تمسك به.

وينتهي عقد بنسوليو مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لن يكلف خزائن النصر سوى راتبه.