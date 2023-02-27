9 وفيات جراء الحرائق والغرق في يناير

انتشل الدفاع المدني عدة غرقى في أودية وسيول خلال شهر يناير الجاري، وكذلك عدة أشخاص احتجزوا في منحدرات وعرة، وداخل السيارات، وأخمد كثيرا من الحرائق في محلات تجارية، ومنازل، نتج عنها وفاة 7 أشخاص وإصابة امرأة، بينهم 3 أطفال.

أعمال صيانة

وكان مدني القريات أخمد حريقا في منزل بحي التسهيلات، نتج عنه إصابة امرأة ووفاة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، كما أخمد مدني الرياض حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري بحي الغدير، دون إصابات، كذلك أخمد مدني بيش حريقًا بمجموعة أشجار في وادي الفطيحة، وأخمد مدني المدينة المنورة حريقًا في مستودع، دون إصابات، وأخمد مدني الرياض حريقًا في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة، فيما أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري، دزن إصابات، وأخمد مدني نجران حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها، نتج عنه وفاة السائق، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من جهة الاختصاص.

أودية وسيول

وأخرج مدني بيشة مواطنًا سقط في بئر، وانتشل مدني المدينة المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار، وأنقذ مدني القصيم شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، وانتشل مدني عسير شخصًا غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان، وأنقذ مدني المدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، كما أنقذ مدني المدينة المنورة 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق.