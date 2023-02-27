مليونا اتصال على 911

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.121.952 اتصالاً خلال شهر رجب 1444، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وبدقة واحترافية عاليتين على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 728.853، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى 944.445، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى 448.654، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق 2.121.952 مكالمة.