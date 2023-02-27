بلدة ظهران التراثية تحتفي بيوم التأسيس

احتفت جمعية بلدة ظهران الجنوب التراثية بمناسبة يوم التأسيس، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمشايخ والأعيان وأهالي البلدة القديمة.

واشتمل الحفل على برامج وفعاليات وكلمة لعضو جمعية البلدة محمد مهاوش الوادعي استعرض فيها تاريخ البلدة وقصائد شعرية لشاعري ظهران الجنوب جبران جابر الوادعي، وسعيد بن مساعد الوادعي، وعروض لفرقة ظهران الجنوب الشعبية اشتملت على اللوان الزامل والقزوعي وجولات في أنحاء البلدة وقصورها القديمة التي توشحت باللون الأخضر تأصيلا لواقع الإنسان السعودي المرتبط بتاريخ وطني متجذر، وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق، وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة.

ورفع محافظ ظهران الجنوب في تصريح لـ «دوت الخليج» التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس، والذي تحتفل به المملكة اليوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام. وأكد أن مسيرة التأسيس تحققت بالعمل المخلص والولاء المطلق ما بين الشعب وقيادته بدءًا من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى الدولة السعودية الثالثة التي أرسي دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ليعم الأمن والاستقرار وتتوحد البلاد وتبدأ مرحلة النهضة والتنمية والرخاء على امتداد دوت الخليج الكبير، وقال نحتفل اليوم بذكرى يوم التأسيس وبلادنا الغالية تنعم بنقلة تنموية عظيمة وتاريخية عبر رؤية المملكة 2030.

بدوره أوضح أمين جمعية بلدة ظهران الجنوب التراثية سعيد ملفي القاضي أن احتفاء البلدة بهذه المناسبة الغالية جاء ليؤكد مدى اعتزاز وسعادة أهالي ظهران الجنوب وفخرهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين. وقال إن الاحتفال اشتمل على افتتاح ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ لمقر جمعية البلدة التراثية، وكرم الداعمين للجمعية وهما عوض صالح القاضي الذي تبرع بمنزله ليكون مقرًا للجمعية، والمرشد السياحي للبلدة وهو من أصحاب الهمم علي مسفر آل زاهر الذي يعتبره الأهالي موسوعة في الإرشاد السياحي للبلدة.