شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أفضل 5 لاعبين في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.. الهلال يسيطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت منافسات الدور ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، العديد من المواجهات القوية التي أسفرت على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، إلى المباراة النهائية.

قائمة أفضل 5 لاعبين في أبطال آسيا

وكشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، عن قائمة أفضل 5 لاعبين في دور ربع ونصف نهائي البطولة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الإثنين.

وشهدت قائمة أفضل 5 لاعبين في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، تواجد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي: "أوديون إيجالو، موسى ماريجا، عبدالله المعيوف، سالم الدوسري".

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك مساء يوم 29 أبريل ذهابًا، و6 مايو إيابًا.

وكان قد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير أمام نظيره نادي الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في إطار منافسات نصف النهائي.