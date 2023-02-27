شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم النصر المتوقع أمام الباطن.. وغياب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن تشكيل النصر المتوقع في مباراة الفريق القادمة أمام الباطن بالدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

النصر والباطن

ونستعرض لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، التشكيل المتوقع أن يدخل به العالمي أمام ضيفه الباطن، في منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن 2022/2023.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الباطن في الدوري السعودي 2022/2023

حراسة المرمى: روسي

في الدفاع: سلطان الغنام، العمري، مادو، لاجامي.

الوسط: الخيبري، جوستافو، مارتينيز.

الشق الهجومي: كريستيانو رونالدو، تاليسكا، النجعي.

كل ما يخص مباراة النصر والباطن القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تعرف على موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الباطن ضيفًا على كتيبة العالمي في ملعب مرسول بارك مساء الجمعة القادم الموافق 3/3 من شهر مارس الجاري.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يعتلي النصر جدول صدارة ترتب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 43 نقطة، بينما يقع الباطن في المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط فقط لا غير.