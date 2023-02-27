شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والباطن القادمة في دوري روشن والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة النصر القادمة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، والتي من المقرر أن تقام أمام الباطن ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من مجريات البطولة.

النصر والباطن في دوري روشن 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين النصر والباطن، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

ويسعى النصر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بتحقيق فوز لا بديل عنه على الباطن في المباراة القادمة، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري، بينما يتطلع الضيوف إلى تحقيق انتصار املًا في الاستمرار بدوري المحترفين وتجنب خطر الهبوط.

كل ما يخص مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن يقع الباطن ضيفًا على العالمي مساء الجمعة القادم الموافق 3 من شهر مارس القادم، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع العالمي على قمة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 43 نقطة، بعدما تمكن من تدوين 13 انتصار وأربعة تعادلات، ووقع مرة في فخ الخسارة.

تعرف على موقف الباطن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يعاني الباطن في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي، حاملًا في رصيده 6 نقاط فقط لا غير، بعدما فاز في مباراة واخدة، وحقق التعادل في ثلاثة آخرين، وخسر 14 مباراة.