شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة داخل الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد انطلاق فعاليات مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث يلتقي الزعيم مع نظيره نادي اوراوا الياباني.

الهلال يحافظ على سجل تاريخي في دوري أبطال آسيا

ونجح حامل اللقب، في الحفاظ على سجله المميز في الأدوار الإقصائية في البطولة الآسيوية بتحقيقه الفوز الـ9 على التوالي.

وكانت آخر خسارة للزعيم بالأدوار الإقصائية بالبطولة أمام السد القطري (4-2) في إياب نصف نهائي آسيا على ملعب إستاد جامعة الملك سعود في أكتوبر أول 2019.

وخاض بعدها الهلال 9 مواجهات في الأدوار الإقصائية مقسمة على 3 نسخ؛ حيث فاز في بطولة 2019 أوراوا الياباني في النهائي الآسيوي ذهابًا (1-0) في الرياض، وإيابا في اليابان (2-0)، لينتزع اللقب الأولى له بالنظام الجديد.

وفي النسخة الماضية تجاوز عقبة استقلال طهران الإيراني بدور الـ16 (2-0)، ثم أقصى بيروزي الإيراني من ربع النهائي (3-0)، ثم فاز على غريمه التقليدي النصر بنصف النهائي (2-1)، ويطير للنهائي ويفض الشراكة مع بوهانج الكوري حول زعامة البطولة بفوزه (2-0) في إستاد الملك فهد الدولي.

وفي النسخة الحالية أقصى شباب أهلي دبي الإماراتي (3-1) من دور (16)، ثم فاز على فولاد الإيراني (1-0) في ربع النهائي، ثم عبر للنهائي بسباعية نظيفة في مرمى الدحيل، ليكمل 40 شهرًا دون تلقى أي هزيمة في الأدوار الإقصائية.

الهلال يحقق فوزًا تاريخيًا على الدحيل بسباعية نظيفة

وكان قد حقق الهلال السعودي، التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة، بعد الفوز الكبير أمام نظيره الدحيل القطري، بنتيجة سبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات نصف النهائي.

