لقاء حول الاعتدال واحترام الحق في الاختلاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ضمن برنامجها الثقافي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري للحديث حول الاعتدال واحترام الحق في الاختلاف. وأوضح رئيس الجمعية خالد الفاخري أن اللقاء يهدف لتسليط الضوء حول الاعتدال، واحترام الحق في الاختلاف الذي يعد من القيم الإنسانية والمبادئ التي حث عليها الدين، مشيرا إلى أن سلسة اللقاءات التي تعقدها الجمعية؛ تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي إيمانا بأن المعرفة والوعي يشكلان دعامتين مهمتين لحماية الحقوق وتعزيزها.

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