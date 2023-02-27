الشرقية مصدر 66% من الصيد البحري بمراكب أقل

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وبلغ إجمالي الصيد البحري في السعودية من البحرين العربي والأحمر للعام 2021 بحسب إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء 63.362 طنا، 41.859 طنا منها تم صيدها في المنطقة الشرقية على الخليج العربي، في حين بلغ إجمالي الصيد البحري التقليدي في البحر الأحمر 21503 أطنان منها 16085 طنا صيد تقليدي و5418 من مصائد صناعية.
إجمالي المصيد من المصائد البحرية بالطن في السعودية:
إجمالي كلي
2017
66,349 طنا
2018
67,944 طنا
2019
66,150 طنا
2020
64,679 طنا
إجمالي البحر الأحمر وعدد المراكب التقليدية:
2017
إجمالي 23,269 طنا
المصائد التقليدية 18,058 طنا
المصائد الصناعية 5,211 طنا
عدد المراكب 7,006
2018
إجمالي 24,016 طنا
المصائد التقليدية 18,191 طنا
المصائد الصناعية 5,825 طنا
عدد المراكب 8,653
2019
إجمالي 24,164 طنا
المصائد التقليدية 18,253 طنا
المصائد الصناعية 5,911 طنا
عدد المراكب 8,630
2020
إجمالي 22,791 طنا
المصائد التقليدية 17,057 طنا
المصائد الصناعية 5,734 طنا
عدد المراكب8,422
2021
إجمالي 21,503 طنا
المصائد التقليدية 16,085 طنا
المصائد الصناعية 5,418 طنا
عدد المراكب 8,475
إجمالي الخليج العربي
2017
إجمالي 43,080 طنا
المصائد التقليدية 43,080 طنا
المصائد الصناعية 0
عدد المراكب 2,061
2018
إجمالي 43,928 طنا
المصائد التقليدية 43,928 طنا
المصائد الصناعية 0
عدد المراكب 2,133
2019
إجمالي 41,986 طنا
المصائد التقليدية 41,986 طنا
المصائد الصناعية 0
عدد المراكب 2,141
2020
إجمالي 41,888 طنا
المصائد التقليدية 41,888 طنا
المصائد الصناعية 0
عدد المراكب 2,117
2021
إجمالي 41,859 طنا
المصائد التقليدية 41,859 طنا
المصائد الصناعية 0
عدد المراكب 2,133
المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في البحر الأحمر للمصائد التقليدية في 2021
القشريات 3,142.52 طنا
الدراك 2,203.89 طنا
أسماك البياض، الشدبة 2,104.75 طنا
الشعور 1,977.09 أطنان
العقام والكنايا 992.30
النهاشات 661.49
الباغة 615.10
التونة 520
القروش 507.75
الحريد 402.86
المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في البحر الأحمر للمصائد الصناعية في 2021
الباغة 1,683.33 طنا
أسماك البياض، الشدبة 527.2 طن
الجمبري 517
الشعور 334.53
الحبار/الخثاق 283
العقام والكنايا 268.7
أسماك المكرونة 223.18
أسماك خيطية الزعانف 213.5
أبو شنب، كمل 191.87
القاص 150.4
المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في الخليج العربي للمصائد التقليدية في 2021
الجمبري 7,036.21 طنا
الشعور 5,508.24 طنا
الدراك 4,873.79 طنا
السرطان البحري 4,638.01 طنا
الشعوم البحرية 4,358.96 طنا
أسماك البياض، الشدبة 3,757.18 طنا
القشريات 2,529.8 أطنان
السيجان 2,360.11 طنا
الحبار/الخثاق 1,338.40 طنا
العقام والكنايا671.81
المصدر:الهيئة العامة للإحصاء 2023
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