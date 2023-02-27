الشرقية مصدر 66% من الصيد البحري بمراكب أقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن عدد مراكب الصيد البحري التقليدي في البحر الأحمر8422 مركبا، هو 3 أضعاف عددها في المنطقة الشرقية (2133 مركبا) من الخليج العربي إلا أن حجم المصيد في المنطقة الشرقية يشكل 66 % من إجمالي الصيد البحري التقليدي في السعودية. وبلغ إجمالي الصيد البحري في السعودية من البحرين العربي والأحمر للعام 2021 بحسب إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء 63.362 طنا، 41.859 طنا منها تم صيدها في المنطقة الشرقية على الخليج العربي، في حين بلغ إجمالي الصيد البحري التقليدي في البحر الأحمر 21503 أطنان منها 16085 طنا صيد تقليدي و5418 من مصائد صناعية. إجمالي المصيد من المصائد البحرية بالطن في السعودية: إجمالي كلي 201‪7 66,349 طنا 201‪8 67,944 طنا 201‪9 66,150 طنا 202‪0 64,679 طنا إجمالي البحر الأحمر وعدد المراكب التقليدية: 201‪7 إجمالي 23,269 طنا المصائد التقليدية 18,058 طنا المصائد الصناعية 5,211 طنا عدد المراكب 7,006 201‪8 إجمالي 24,016 طنا المصائد التقليدية 18,191 طنا المصائد الصناعية 5,825 طنا عدد المراكب 8,653 201‪9 إجمالي 24,164 طنا المصائد التقليدية 18,253 طنا المصائد الصناعية 5,911 طنا عدد المراكب 8,630 202‪0 إجمالي 22,791 طنا المصائد التقليدية 17,057 طنا المصائد الصناعية 5,734 طنا عدد المراكب8,422 202‪1 إجمالي 21,503 طنا المصائد التقليدية 16,085 طنا المصائد الصناعية 5,418 طنا عدد المراكب 8,475 إجمالي الخليج العربي 201‪7 إجمالي 43,080 طنا المصائد التقليدية 43,080 طنا المصائد الصناعية 0 عدد المراكب 2,061 201‪8 إجمالي 43,928 طنا المصائد التقليدية 43,928 طنا المصائد الصناعية 0 عدد المراكب 2,133 201‪9 إجمالي 41,986 طنا المصائد التقليدية 41,986 طنا المصائد الصناعية 0 عدد المراكب 2,141 202‪0 إجمالي 41,888 طنا المصائد التقليدية 41,888 طنا المصائد الصناعية 0 عدد المراكب 2,117 202‪1 إجمالي 41,859 طنا المصائد التقليدية 41,859 طنا المصائد الصناعية 0 عدد المراكب 2,133 المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في البحر الأحمر للمصائد التقليدية في 202‪1 القشريات 3,142.52 طنا الدراك 2,203.89 طنا أسماك البياض، الشدبة 2,104.75 طنا الشعور 1,977.09 أطنان العقام والكنايا 992‪.30 النهاشات 661‪.49 الباغة 615‪.10 التونة 520‪ القروش 507‪.75 الحريد 402‪.86 المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في البحر الأحمر للمصائد الصناعية في 202‪1 الباغة 1,683.33 طنا أسماك البياض، الشدبة 527‪.2 طن الجمبري 517‪ الشعور 334‪.53 الحبار/الخثاق 283‪ العقام والكنايا 268‪.7 أسماك المكرونة 223‪.18 أسماك خيطية الزعانف 213‪.5 أبو شنب، كمل 191‪.87 القاص 150‪.4 المصيد حسب أكثر 10 أنواع من حيث الكمية للأسماك والأحياء البحرية في الخليج العربي للمصائد التقليدية في 202‪1 الجمبري 7,036.21 طنا الشعور 5,508.24 طنا الدراك 4,873.79 طنا السرطان البحري 4,638.01 طنا الشعوم البحرية 4,358.96 طنا أسماك البياض، الشدبة 3,757.18 طنا القشريات 2,529.8 أطنان السيجان 2,360.11 طنا الحبار/الخثاق 1,338.40 طنا العقام والكنايا671‪.81 المصدر:الهيئة العامة للإحصاء 2023

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