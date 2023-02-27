«توكلنا» تدعم خدمة البلاغات بوزارة الشؤون الإسلامية

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وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى القاسم، ومن جانب (سدايا) مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح، إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة، تحقيقا لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله.
وتمثلت أوجه التعاون في التكامل بين منظومة توكلنا وأنظمة الوزارة لخدمات الأفراد الالكترونية ذوات الأولوية، إضافة إلى عقد ورش مستقبلية بين الطرفين، لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة.
ويأتي التوقيع في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية، لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، واستمرارا لجهود (سدايا) نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية.
أهداف المذكرة
- خدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة
- عقد ورش عمل مستقبلية مشتركة بين الطرفين
- بحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة
- دعم التمكين الرقمي للجهات الحكومية
- توفير أفضل الممارسات الخدمية للمستفيدين
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