شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» تدعم خدمة البلاغات بوزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بحضور وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ورئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى القاسم، ومن جانب (سدايا) مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح، إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة، تحقيقا لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله.

وتمثلت أوجه التعاون في التكامل بين منظومة توكلنا وأنظمة الوزارة لخدمات الأفراد الالكترونية ذوات الأولوية، إضافة إلى عقد ورش مستقبلية بين الطرفين، لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة.

ويأتي التوقيع في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية، لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، واستمرارا لجهود (سدايا) نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية.

أهداف المذكرة

