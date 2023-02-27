مضخات حريق تتحول إلى هياكل مشوهة بمكة

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يقول أحد سكان حي العمرة، ويدعى فيصل الجامعي، إن طفايات الحريق الكائنة في حيهم لها عقود من الزمن في مكانها منذ أن كان طفلا، ولم يتذكر أن تمت الاستفادة منها، أو استغلالها في إخماد أي حريق بالحي. ويضيف، بأن هذه الطفايات تناستها الجهات المعنية والمسؤولة عنها، فلم تمر عليها أنامل الصيانة، ولم يعمل لها أي تجارب تشغيل حتى يتذكرها أبناء الحي.
من جانبه، يقول سعود سعد إن منظر هذه الطفايات وعليها التراب غير حضاري، وتعكس صورة ضبابية، حيث كانت أعدادها كثيرة قبل عقود مضت، وبسبب عدم الصيانة والمتابعة، اندثرت شيئا فشيئا، ولم يبق منها إلا القليل. وطالب بضرورة عمل صيانة لها أو نقلها بشكل كامل من الحي، بدلا من تركها بهذا الشكل المتهالك.
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