تسهيل منح القروض التمويلية لتطوير المشاريع الوقفية

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وأكدت الهيئة خلال الحملة التعريفية التي أطلقتها عبر منصاتها الرسمية أن المحفظة تقدم قيمة مضافة لمنظمات القطاع الوقفي وغير الربحي عبر تسهيل الوصول للتمويل والتغلب على المعوقات التي تحد من استفادة هذه المنظمات من خدمات جهات التمويل بما يسهم في تحقيق استدامتها المالية وذلك عبر 12 بنكا وما يزيد عن 23 شركة تمويلية 11 جهة حاضنة ومسرعة الأعمال.
ويمكن برنامج ضمان التمويل كفالة المنضم حديثا إلى تحالف بنك منشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت الوقفية وغير الربحية من الحصول على القروض التمويلية لتطوير الأعمال وتمكين عمليات النمو، فيما يسهم في تخفيض المخاطرة في الإقراض للجهات التمويلية ورفع حجم وتنوع المحافظ التمويلية.
وحدد برنامج «كفالة» بالشراكة مع الهيئة عددا من المتطلبات للاستفادة من خدمات البرنامج، أبرزها أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية ومتوافقا مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وأن يدعم النشاط متطلبات المحتوى المحلي من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، وتوظيف وتدريب الكفاءات الوطنية وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة.
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