بحث تطوير نفق السوق الصغير بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يشكل عصبا رئيسا للحركة والتنقل داخل المنطقة المركزية، بحثت أمانة العاصمة المقدسة تطوير ورفع كفاءة نفق السوق الصغير، إلى جانب خطة العمل التطويرية المقترحة بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وعقدت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالأمانة، أمس الأول اجتماعا وورشة عمل لتطوير ورفع كفاءة نفق السوق الصغير وإيجاد الحلول والبدائل، بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة ‏المستشار إبراهيم الغامدي ‏ووكيل الأمين المكلف للمشاريع ‏المهندس عصام تريمي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والمختصين في المجال.

وأوضح تريمي أن أمانة العاصمة المقدسة زودت نفق السوق الصغير بعدد من التجهيزات التقنية التي تضمن تشغيله وفق أعلى درجات السلامة والأمان، حيث يشهد أعدادا هائلة من السيارات خاصة خلال المواسم ويربط العديد من الأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، مبينا أن الأمانة اتخذت كل وسائل السلامة التي تضمن تلافي مخاطر التلوث البيئي، مع وضع شبكات تقنية متطورة بالنفق، تهدف إلى قياس نسبه الغازات والكربون بواسطة أحدث الأجهزة ومتابعتها من خلال غرفة تحكم تم تجهيزها خصيصا لهذا الغرض ولمتابعة تشغيل كافة الأنظمة باستمرار.

وأضاف «إنه جرى خلال ورشة العمل الاطلاع على الأنظمة المستخدمة وتقييم الوضع داخل النفق، إضافة إلى عرض خطة العمل التطويرية المقترحة بالتعاون مع الجهات المشاركة».

خطة التطوير:

