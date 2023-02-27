شكرا لقرائتكم خبر 125 ألف غرفة بمكة لاستقبال معتمري رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب رئيس اللجنة عبدالله فيلالي لـ»مكة» أن عروض مرافق الضيافة الحالية في العاصمة المقدسة بلغت 124,988 غرفة موزعة على الفنادق بنسبة 11.7% للغرف الفاخرة، ونسبة 26.7% للغرف المتوسطة، ونسبة 61.6% للغرف الاقتصادية.
وأشار إلى أن السوق السياحي بمكة شهد انتعاشا ملحوظا بدليل أن العام الهجري الحالي تحول إلى موسم عمرة كامل بدءا من محرم 1444هـ، وسيقترن بموسم الحج، مثمنا الدعم الكبير الذي وجده قطاع الإيواء والفنادق بمكة من قبل وزير السياحة أحمد الخطيب.
وأضاف أنه وبالاتفاق مع وزارة السياحة سيشهد قطاع الفندقة بمكة المكرمة تنظيما جديدا، وذلك من خلال إعادة تصنيف الفنادق حسب المعايير المتفق عليها، مؤكدا أن الوزارة قدمت تسهيلات عدة في مواضيع منح التصاريح لأصحاب الفنادق المتعثرة حتى انتهاء موسم حج هذا العام.
عروض مرافق الضيافة الحالية
124,988 غرفة موزعة على الفنادق
11.7 % للغرف الفاخرة
26.7 % للغرف المتوسطة
61.6 % للغرف الاقتصادية
من إجراءات تنظيم قطاع الفندقة
- إعادة تصنيف الفنادق حسب المعايير المتفق عليها
- تسهيلات في منح التصاريح لأصحاب الفنادق المتعثرة
كانت هذه تفاصيل خبر 125 ألف غرفة بمكة لاستقبال معتمري رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.