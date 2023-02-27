شكرا لقرائتكم خبر 125 ألف غرفة بمكة لاستقبال معتمري رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمقابلة الطلب المتزايد والجموع الكثيفة المتوقع وصولها إلى الرحاب الطاهرة لأداء مناسك عمرة رمضان المبارك، حشدت لجنة السياحة والفنادق والإيواء بالغرفة التجارية بمكة كل إمكاناتها، وذلك من خلال الجاهزية التي أكدتها في اللقاءات التي عقدتها مع وزيري السياحة والحج والعمرة إبان زيارتهما لمقر اللجنة بالمركز الرئيسي للغرفة التجارية الأسبوع الماضي.

وأوضح نائب رئيس اللجنة عبدالله فيلالي لـ»مكة» أن عروض مرافق الضيافة الحالية في العاصمة المقدسة بلغت 124,988 غرفة موزعة على الفنادق بنسبة 11.7% للغرف الفاخرة، ونسبة 26.7% للغرف المتوسطة، ونسبة 61.6% للغرف الاقتصادية.

وأشار إلى أن السوق السياحي بمكة شهد انتعاشا ملحوظا بدليل أن العام الهجري الحالي تحول إلى موسم عمرة كامل بدءا من محرم 1444هـ، وسيقترن بموسم الحج، مثمنا الدعم الكبير الذي وجده قطاع الإيواء والفنادق بمكة من قبل وزير السياحة أحمد الخطيب.

وأضاف أنه وبالاتفاق مع وزارة السياحة سيشهد قطاع الفندقة بمكة المكرمة تنظيما جديدا، وذلك من خلال إعادة تصنيف الفنادق حسب المعايير المتفق عليها، مؤكدا أن الوزارة قدمت تسهيلات عدة في مواضيع منح التصاريح لأصحاب الفنادق المتعثرة حتى انتهاء موسم حج هذا العام.

عروض مرافق الضيافة الحالية

124,988 غرفة موزعة على الفنادق

11.7 % للغرف الفاخرة

26.7 % للغرف المتوسطة

61.6 % للغرف الاقتصادية

من إجراءات تنظيم قطاع الفندقة

