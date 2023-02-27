مبادرة لرصد حالات تعاطي المخدرات بالمدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمواكبة الجهود الرامية لمحاربة تعاطي المخدرات، أطلقت وزارة التعليم المبادرة التدريبية مبادر ة «راصد» لتمكين الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات من مهارات الملاحظة والرصد، ودراسة عوامل الخطورة، وكذلك عوامل حماية الطلاب والطالبات من الوقوع في تعاطي المخدرات.

وتشتمل المبادرة على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.

وتستهدف مبادرة «راصد» مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.

المشاركون

المرحلة الأولى 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي

المرحلة الثانية 7000 موجه وموجهة طلابيين

المستهدفون







مشرفو ومشرفات التوجيه التربوي



الموجهون والموجهات الطلابيون



إقامة ورش العمل

حضوريا

ديوان وزارة التعليم

عن بعد

إدارات التعليم