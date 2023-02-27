مبادرة لرصد حالات تعاطي المخدرات بالمدارس

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وتشتمل المبادرة على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.
وتستهدف مبادرة «راصد» مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.
المشاركون
المرحلة الأولى 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي
المرحلة الثانية 7000 موجه وموجهة طلابيين
المستهدفون
- مشرفو ومشرفات التوجيه التربوي
- الموجهون والموجهات الطلابيون
إقامة ورش العمل
حضوريا
ديوان وزارة التعليم
عن بعد
إدارات التعليم
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