صناع الشوكولاته والقهوة يجتمعون تحت سقف واحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجتمع صناع الشوكولاته والقهوة والموردون ومقدمو الخدمات ورواد الأعمال تحت سقف واحد، خلال فعاليات معرض جدة للشوكولاته والقهوة في نسخته الثانية، متضمنا فعاليات وأنشطة ترفيهية وفنية، إلى جانب مشاركة جهات حكومية وخاصة. ويهدف المعرض الذي يقام في 8 مارس المقبل لمدة 4 أيام، إلى خلق بيئة تكاملية تجمع صناع الشوكولاته والقهوة ورواد الأعمال بشكل منظم وفق أرقى أساليب العرض الحديثة والمتطورة، فيما يسعى لأن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاته في المنطقة، من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة التي تلقى رواجا وإقبالا شديدين، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة، ومشاركة أبرز صناع وموردي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاته. وسيشهد المعرض العديد من ورش العمل المختصة والمسابقات والعروض والفعاليات.

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