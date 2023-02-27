«الثقافة» تنال الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال

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ويأتي الحصول على هذه الشهادة تتويجا لجهود الوزارة في مراجعة أنظمة استمرارية الأعمال في المنظومة الثقافية (الوزارة والهيئات الثقافية التابعة لها)، ووضع السياسات والإجراءات وإطار الحوكمة الملائم للتعامل مع الحوادث والكوارث والأزمات، والتأكد من إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية.
وتعمل الوزارة في هذا الاتجاه على منهجية محكمة تمكنها من تحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتعامل معها بشكل وقائي لخفض تأثيراتها إلى أدنى مستوى، مما يساعد المنظومة الثقافية على ضمان استمرارية أعمالها والخدمات الرئيسة التي تقدمها.
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