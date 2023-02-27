عز يضيء منزل أبوغنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رزق مدير العمليات في بنك الجزيرة «علي أبوغنية» بمولود اتفق وحرمه على تسميته عز، لينضم إلى أخويه زاهر ويوسف. جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه.

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