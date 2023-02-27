شكرا لقرائتكم خبر الربيع.. ملتقى لتأهيل 217 موهوبا وموهوبة للمشاركات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تأهيلهم للمشاركات الدولية، تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، ملتقى الربيع التدريبي 2023، خلال الفترة 3 - 14 مارس، بمشاركة 217 موهوبا وموهوبة، منهم 148 طالبا و69 طالبة، من 19 إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام.

ويقام ملتقى الربيع على مدى 10 أيام، بمعدل ما يقارب 8 ساعات تدريب يوميا، وإجمالي نحو 80 ساعة تدريبية خلال أيام الملتقى.

ويقوم الملتقى على تدريب المشاركين، من خلال 20 مدربا ومدربة من أفضل الكفاءات الوطنية والدولية، ويشرف عليهم 10 مشرفين ومشرفات من الكوادر والخبرات الوطنية.

وجرى ترشيح الطلبة في عدد من المجالات العلمية، كان نصيب الرياضيات منها 32، والمعلوماتية 68، والكيمياء 30، والفيزياء 23، والأحياء 26، والعلوم 38.

ويتم خلال الملتقى، استكمال البرنامج التدريب التأهيلي، لإعداد وتدريب الطلاب والطالبات في مواد الرياضيات والمعلوماتية والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية ومن ثم الترشيح لمرحلة ملتقى الصيف.

ويأتي الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في الرياضيات والمعلوماتية والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة «موهبة»، لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

أرقام من الملتقى:

مشاركة 217 موهوبا وموهوبة.

148 طالبا و69 طالبة.

19 إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام.

يقام على مدى 10 أيام.

8 ساعات تدريب يوميا.

80 ساعة تدريبية خلال أيام الملتقى.

20 مدربا ومدربة.

10 مشرفين ومشرفات.

32 طالبا في الرياضيات.

68 في المعلوماتية.

30 في الكيمياء.

23 في الفيزياء

26 في الأحياء.

38 في العلوم.