وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة جازان

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وبين المتحدث الرسمي موسى محرق، أن الجامعة أكدت على أهمية التزام المتقدمين بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، مؤكدا أهمية أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.
وأوضح أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني عن الواقع على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحا نهائيا.
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