X10 رحلة «مسك» لتمكين الشباب في مهارات القيادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت «مسك» رحلة جديدة لتمكين الشباب في مهارات القيادة عبر برنامج قيادات سعودية X10 الذي يأخذك في رحلة تمكين مهارات القيادة المرنة، واكتساب طرق التعامل المثلى مع التحديات التي يواجهها القادة الجدد في القطاعات المختلفة. وينتهي التقديم للانضمام للبرنامج في 15 مارس المقبل.

ويتكون البرنامج من جلسات حضورية وجلسات افتراضية لتعريف القادة الجدد بطرق التفكير المناسبة والمهارات والكفاءات الأساسية لتعلم فن التأثير في الآخرين.

ويقدم لمن عينوا مؤخرا في مناصب إدارية؛ لإكسابهم المعرفة والمعلومات الملائمة ليبدعوا في المجالات المختارة.

ويبني البرنامج المهارات القيادية الأساسية استنادا إلى إطار جدارات قادة 2030، إذ يهدف البرنامج إلى بناء قيادات ناجحة، وتمكين القادة من وضع الاستراتيجيات، والابتكار، وتحقيق التأثير، وتنمية الكفاءات بما يحقق رؤية 2030.

ولا يتطلب البرنامج التفرغ التام، إذ يقدم في الغالب افتراضيا في الفترة المسائية، مع ضرورة الحضور شخصيا في بعض الأيام في مدينة الرياض. ويتكون البرنامج من 90 ساعة تدريبية موزعة على مدى خمسة أشهر.

متطلبات البرنامج:

خبرة وظيفية تتراوح ما بين 4 إلى 8 سنوات.

أن يكون ممن عين أخيرا في منصب إداري.

امتلاك الشغف لاستلهام رؤية 2030 وتجسيد أثرها.

الوعي الذاتي والحماسة لتحقيق التطور.

حب الاستطلاع والطموح والتميز بمهارات تواصل فعالة.

مخرجات البرنامج:

تبني طريقة تفكير قيادية، واكتساب مهارات القيادة.

التواصل الفعال، وتكوين علاقات طويلة الأمد.

قيادة الفرق بفاعلية، وتحفيز الآخرين وإلهامهم.

وضع استراتيجيات فعالة للأعمال، والحد من الأخطار.

مواءمة الأهداف مع الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة.

القدرة على التعامل مع الجوانب غير الواضحة.

فهم أثر التحول الرقمي والابتكار في الأعمال العالمية.

اكتساب رؤى مهمة من القادة العالميين وأصحاب الخبرات.

مكونات البرنامج:

حدات تعليمية لمحاور أساسية تشمل:

