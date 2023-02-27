

سكاكا 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا اليوم، عدداً من المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة، كما استقبلَ سموُّه رؤساءَ المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.

ورحَّب سموُّ أميرِ منطقة الجوف بالجميع مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهُم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، كما استمع سموُّه إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لا تألو جهداً في خدمة مواطني هذا الوطن الغالي.

ونوَّه سموُّ الأميرِ فيصل بن نواف بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظَهما الله.

// انتهى //

20:48ت م

0159





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الجوف يستقبل المواطنين في جلسته الدورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.