السعودية اليوم / "داون تاون السعودية" و "موان" يوقِّعان مذكرة تعاون في مجال إدارة النفايات في 12 مشروعًا حول المملكة



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

وقّعت شركة داون تاون

ومثل الشركة خلال التوقيع عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف نايف الحمدان, ومن "موان" الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السباعي.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى التعاون فيما يخص البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة النفايات، والتدريب، ورفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط الخاصة بإدارة النفايات، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة في المملكة.

وأفاد الحمدان أنَّ "داون تاون السعودية" تهدف من خلال هذا التعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات إلى بحث سبل التعاون في وضع خطط وبرامج متكاملة للإسهام في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة في 12 مدينة.

ويأتي هذا التعاون مع "موان" في إطار إستراتيجية شركة داون تاون السعودية الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة، وتعزيز المشاركة والتفاعل المجتمعي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، وستعمل الشركة على تحقيق تلك المستهدفات من خلال تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة، والتعاون الفعال مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وصياغة السياسات، واستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي.

يذكر أن شركة داون تاون السعودية ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة وهي : المدينة المنورة، والأحساء، والخُبر، وبريدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وتبوك، ودومة الجندل، وجيزان، ونجران، والباحة، كما ستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع وستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن، وغيرها.

// انتهى //

19:39ت م

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الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسوقّعت شركة داون تاون السعودية ، -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" وذلك على هامش فعاليات "ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات" المُقام في مدينة الرياض, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.ومثل الشركة خلال التوقيع عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف نايف الحمدان, ومن "موان" الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السباعي.ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى التعاون فيما يخص البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة النفايات، والتدريب، ورفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط الخاصة بإدارة النفايات، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة في المملكة.وأفاد الحمدان أنَّ "داون تاون السعودية" تهدف من خلال هذا التعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات إلى بحث سبل التعاون في وضع خطط وبرامج متكاملة للإسهام في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة في 12 مدينة.ويأتي هذا التعاون مع "موان" في إطار إستراتيجية شركة داون تاون السعودية الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة، وتعزيز المشاركة والتفاعل المجتمعي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، وستعمل الشركة على تحقيق تلك المستهدفات من خلال تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة، والتعاون الفعال مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وصياغة السياسات، واستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعي.يذكر أن شركة داون تاون السعودية ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة وهي : المدينة المنورة، والأحساء، والخُبر، وبريدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وتبوك، ودومة الجندل، وجيزان، ونجران، والباحة، كما ستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع وستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن، وغيرها.// انتهى //19:39ت م0154

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.