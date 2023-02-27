السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول الطيران المدني بالمغرب



الرباط 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

انطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال المؤتمر الدولي حول موضوع "مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني"، الذي تعقده المنظمة العربية للطيران المدني، بشراكة مع إدارة أمن النقل الأمريكية، ومشاركة كبار المسؤولين عن القطاع من 14 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتدارس المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر أربعة أيام، السبل المثلى لتحقيق سلامة الطيران الجوي، والتصدي للمخاطر التي تحدق بمنظومة الملاحة الجوية، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي متعدد الأبعاد بين مختلف المتدخلين في منظومة الملاحة الجوية.

كما يسعى اللقاء إلى الخروج بتوصيات تتعلق بالاستخدام الجيد للتكنولوجيا الحديثة في مجال تحقيق ملاحة جوية آمنة وموثوقة، وذات انسيابية عالمية بدعم من وكالات الطيران العالمية، فضلاً عن خطط لحماية الطيران المدني من مجموعة التهديدات، من الهجمات الإلكترونية، والطائرات المسيرة، والهجمات الكيماوية والبيولوجية، والمتفجرات، وغيرها.

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19:17ت م

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