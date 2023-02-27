شكرا لقرائتكم خبر إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أنه استنادا إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، صدر الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة. وأشارت إلى أنه ستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية. ويدعم التشكيل الجديد مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية. مجلس الهيئة يتكون من:





محمد القويز رئيسا



يوسف البليهد نائبا للرئيس



خالد الحمود عضوا



الدكتور وليد العيسى عضوا



عبدالعزيز بن حسن عضوا



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