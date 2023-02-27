القيادة تهنئ الدومينيكان بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الدومينيكان لويس آبي نادر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الدومينيكان لويس آبي نادر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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