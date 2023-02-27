6 آلاف ريال غرامة عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن

أكدت الإدارة العامة للمرور أن سير الشاحنات في المسار الأيمن يمكن المركبات الأخرى من القيادة بانسيابية. وحذر الحساب الرسمي للمرور عبر تويتر، من عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن المخصص لهم، مشيرا إلى أنه يعد مخالفة مرورية وغرامتها المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريالض.



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