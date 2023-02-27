شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يحسم موقفه من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

موقف بنزيما من الانتقال إلى اتحاد جدة

وينتهي عقد بنزيما، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، في ظل وجود تأكيدات من الإعلامي الرياضي السعودي خالد الشنيف، بانتقاله إلى الاتحاد، في الصيف القادم.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الشبابية"، عن رفض بنزيما، الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، على الرغم من العرض الضخم، الذي يُقدر بـ60 مليون يورو "239 مليون ريال سعودي"؛ لمدة موسمين.

وأكدت التقارير على توقيع كريم بنزيما، قبل يومين من الآن، على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، لتجديد عقده حتى صيف 2024، على أن يعود بعدها إلى ناديه السابق، أولمبيك ليون الفرنسي.

بنزيما ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم

وينافس النجم الفرنسي، كريم بنزيما، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والمقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الإثنين.