شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يوافق على الانتقال للهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال الحديث مستمر خلال الفترة الحالية على إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال الموسم القادم.

ميسي يحسم موقفه من الانتقال للهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد أعطى الرد على إمكانية انتقاله إلى الزعيم السعودي بالفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو 2023؛ حيث رفض عرضين للتجديد، وسط محاولات من الهلال لضمه رسميًا.

واكدت صحيفة "الشبابية"، على موافقة ميسي مبدئيًا، على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة، على أن الأسطورة الأرجنتينية، سيحصل من الزعيم الهلالي، على مبلغ 385 مليون دولار "1.444 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

