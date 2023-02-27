شكرا لقرائتكم خبر عن بن نافل يعلق على اكتساح الهلال للدحيل بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على فوز الفريق الأول لكرة القدم ضد الدحيل القطري، بسباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشاد بن نافل بالفريق بعد فوزه العريض على الدحيل القطري، مساء أمس الأحد، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأعاد بن نافل نشر تغريدة الحساب الرسمي للهلال على "تويتر"، التي جاء فيها: " نهائي القارة.. مكانة معتادة لوصيف العالم".

وعلق رئيس النادي بقوله: "الهلال يواصل رفع راية المملكة في المحافل العالمية والقارية.. كبير آسيا طرفًا في نهائي دوري أبطال آسيا هدف سنوي معتاد، لا يكتمل إلا بتحقيق المنجز - بإذن الله - للمملكة العربية السعودية.. والهلال".

وبهذا الفوز، صعد الهلال لملاقاة أوراوا ريدز الياباني في النهائي، ذهابًا بالسعودية يوم 29 أبريل، وإيابا في اليابان يوم 6 مايو المقبل، حيث ينافس على اللقب الذي يحمله.