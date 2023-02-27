شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاوض نجم يوفنتوس الإيطالي للانضمام إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تدخل بنفسه من أجل حسم التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، لصالح ناديه في الصيف المقبل.

ويسعى النصر برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع كارلو بنسوليو حارس البيانكونيري وصديق النجم البرتغالي، حيث تدخل الأخير من أجل إقناعه بالانضمام.

وحاول النصر، ضم بنسوليو في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا، لكن يوفنتوس تمسك به، نظرًا لعدم وجود البديل.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية"، أن رونالدو اتصل بالحارس، وحثه على القدوم إلى النصر، للاستمتاع بأسلوب الحياة وكذلك الحصول على فرصة المشاركة بانتظام.

وشارك بنسوليو في 5 مباريات فقط في جميع المسابقات منذ عودته إلى يوفنتوس في 2017، حيث ينتهي عقده مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لن يكلف خزائن النصر سوى راتبه.

وانضم رونالدو، لصفوف النصر، في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، ويقدم مستويات رائعة منذ قدومه إلى الرياض.