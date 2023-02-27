السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس الديوان الرئاسي المنغولي



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة، اليوم، معالي رئيس الديوان الرئاسي المنغولي سودباتار يانغوغ والوفد المرافق، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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18:47ت م

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