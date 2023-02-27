السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تناقش "الخطة الشاملة للمسجد الحرام"



مكة المكرمة في 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير2023 م واس

ناقشت رئاسة شؤون الحرمين اليوم, بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة بالمسجد الحرام "الخطة الشاملة للمسجد الحرام".

وأكّد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أنّ هذه الخطة تأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة الخدمات بالمسجد الحرام, وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ لينعم ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين بالخدمات كافة، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من "رؤية المملكة 2030".

وحث معاليه بتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية الشاملة, بما يحقق التيسير على القاصدين, وتوفير منظومة الخدمات الشاملة بأعلى معايير الجودة، لافتًا النظر إلى أنّ الخطة الشاملة تحقق عددًا من الأهداف الإستراتيجية، منها التعاون في تحقيق الغايات والتكاتف والتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

// انتهى //

18:36ت م

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