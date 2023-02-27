السعودية اليوم / إطلاق معرض "كفاءات تقنية" لتوظيف خريجي وخريجات التدريب المهني بعسير



أبها 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، اليوم، فعاليات معرض "كفاءات تقنية" لتوظيف خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني، وذلك في ثلاثة مقار تابعة لها هي : الكلية التقنية الثانية بأبها، والكلية التقنية للبنين ببيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل عسير .

ودشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي المعرض وسط مشاركة عشرات الشركات من القطاع الخاص الذين طرحوا فرصاً وظيفية تتوافق مع مخرجات التعليم التقني والمهني .

وخلال التدشين التقى الدكتور آل مرزوق عدداً من ممثلي الشركات المشاركة في المعرض وتعرف على الفرص الوظيفية المتوفرة لديهم، إضافة إلى آليات التقديم للخريجين والخريجات على هذه الوظائف .

ويستهدف المعرض الذي يختتم غداً خريجي الكليات التقنية بنين وبنات، والمعاهد الثانوية الصناعية حيث ضم 98 جناحاً من قطاعات الأعمال والشركات، وعرض أكثر من 2600 وظيفة، كما شهد المعرض توقيع سبع اتفاقيات توظيف بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ 30 دورة تدريبية للمتقدمين والمتقدمات .

// انتهى //

18:10ت م

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