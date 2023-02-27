السعودية اليوم / وزارة الثقافة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال



الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، والتي تُمنح للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، عبر ضوابط مناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية .

ويأتي حصول الوزارة على هذه الشهادة تتويجاً لجهودها في مراجعة أنظمة استمرارية الأعمال في المنظومة الثقافية (الوزارة والهيئات الثقافية التابعة لها)، ووضع السياسات والإجراءات وإطار الحوكمة الملائم للتعامل مع الحوادث والكوارث والأزمات، والتأكد من إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية .

وتعمل الوزارة في هذا الاتجاه على منهجية محكمة تُمكّنها من تحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتعامل معها بشكل وقائي لخفض تأثيراتها إلى أدنى مستوى، مما يساعد المنظومة الثقافية على ضمان استمرارية أعمالها والخدمات الرئيسية التي تقدمها .

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17:18ت م

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