شكرا لقرائتكم خبر عن بتواجد 5 لاعبين.. الهلال يحتل تشكيل الأفضل في أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ قليل، عن تشكيل الأفضل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد إنتهاء منافسات الدور نصف النهائي وحسم الهلال السعودي التأهل إلى المباراة النهائية.

الهلال يفوز على الدحيل بسباعية نظيفة

وكان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

تشكيل الأفضل في دوري أبطال آسيا

ضم تشكيل الأفضل في التصفيات الآسيوية لمنطقة غرب آسيا، والمؤهلة إلى نهائي دوري أبطال آسيا، 5 لاعبين من نادي الهلال، كذلك تواجد 3 من نادي الشباب، و2 من الدحيل القطري، ولاعب من نادي فولاد الإيراني.

وجاء تشكيل الأفضل على النحو التالي..ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر، حيث يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف "الهلال".

خط الدفاع: سعود عبد الحميد "الهلال"، عارف أغاسي "فولاد الإيراني"، سعيد الربيعي "الشباب"، متعب الحربي "الشباب".

خط الوسط: إديميلسون جونيور "الدحيل"، إيفر بانيجا "الشباب"، نام تاي هي "الدحيل"، سالم الدوسري "الهلال".

خط الهجوم: أوديون إيجالو "الهلال"، موسى ماريجا "الهلال".

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي أبطال آسيا

ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره نادي أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث تقام مباراة الذهاب بالرياض في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان في 6 مايو المقبل.