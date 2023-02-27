شكرا لقرائتكم خبر عن ماريجا يتغنى بلاعبي الهلال بعد الفوز على الدحيل بسباعية نظيفة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق النجم الدولي المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على فوز فريقه أمام نظيره نادي الدحيل القطري بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

تعليق ماريجا على فوز الهلال أمام الدحيل

وكتب ماريجا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي أمر مذهل!".

وأضاف: "يا له من نادٍ رائع! يا له من فريق عظيم! شكرًا لكم جميعا على رسائلكم ودعمكم !! الحمد لله".

موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره نادي أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، حيث تقام مباراة الذهاب بالرياض في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان في 6 مايو المقبل.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر، حيث يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.