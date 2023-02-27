السعودية اليوم / انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء بالجامعة العربية



القاهرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء المكونة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء لإطلاق برنامج "المشاركة في المعرفة (Knowledge Sharing)" المقدم للجنتين بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويستمر يومين.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي في كلمة الافتتاحية، إن اجتماع اليوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل العمل لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهي مرحلة تنفيذية مختلفة نعقد عليها الكثير من الآمال ونستثمر فيها كل الجهود التي قام بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء وجميع اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.

وأضاف "إننا على قناعة تامه بأن عملنا المشترك خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي تمتد حتى نهاية عام 2024 سيكون ذا أهمية بالغة لنجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء.

من جانبها أوضحت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميلة مطر أنّ الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف اللجنتين بمهامها وإطلاق أعمالها، وعرض خارطة الطريق المقترحة لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب برنامج تم إعداده بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتضمن برنامج "المشاركة في المعرفة" خبرات دولية في إنشاء أسواق الكهرباء، فضلاً عن العوائد الاقتصادية لتجارة الكهرباء والأساليب المختلفة لذلك.

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16:29ت م

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